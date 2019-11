Cristiano Ronaldo. Sarri volta a falar em “problema num joelho"

Cristiano Ronaldo voltou a ser substituído e saiu direto para o túnel. O treinador da Juventus nega problemas com o avançado e fala de lesão.

Maurízio Sarri garantiu, no final do jogo contra o Milan, que “não há problema nenhum com o Cristiano. Pelo contrário”.

“Tenho de agradecer-lhe porque aceitou jogar em condições imperfeitas. Tirei-o porque não estava bem”, disse Sarri.

“Saiu chateado? Entendo, mas ele tem um problema num joelho há cerca de um mês. Levou uma pancada e isso incomoda-o. Tem dores nos gémeos e nos adutores. Até tem treinado com algumas limitações”, acrescentou o técnico.

Sobre a alegada saída de Ronaldo do estádio antes do final do jogo, comentada pela comunicação social italiana, Sarri comentou, sem certezas.

“Sobre isso não sei nada. Se ele deixou o estádio antes do fim, a situação terá de ser falada entre todos”, acrescentou.

Aparentemente, Cristiano Ronaldo pediu para sair este domingo.

CR7 integra a lista de convocados para os últimos dois jogos de qualificação para o Europeu 2020 que a seleção tem de vencer.

O jogador da Juventus já tinha sido substituído no jogo da Liga dos Campeões contra o Lokomotiv de Moscovo, devido a dores no joelho, uma situação que Sarri reconheceu, depois dessa partida, mas que Fernando Santos, selecionador, admitiu que não estava a par de qualquer problema físico.