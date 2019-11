Capello critica atitude de Cristiano Ronaldo. "Não foi bonito"

Fabio Capello não gostou da atitude de Cristiano Ronaldo, que reagiu mal ao ser substituído, na vitória da Juventus sobre o AC Milan, e ainda saiu do estádio antes do fim do jogo.

"Não gostei disso, não foi bonito. Ele deve ser um campeão mesmo quando é substituído. Neste momento, ele não está bem. Ele é um campeão, isso é indiscutível, mas um Dybala em excelente forma pode fazer a diferença, tal como Douglas Costa. Bravo para Sarri, que teve a coragem de tirá-lo. É preciso personalidade", salientou o treinador italiano, em declarações à "Sky Italia".

"Ronaldo não dribla um adversário há três anos"



Embora ressalve que, dentro da área, Ronaldo "continua a ser um supercampeão", Capello acredita que o português está em baixo de forma e que a Juventus já não depende dele:

"A verdade é que Cristiano Ronaldo não dribla um adversário há três anos. Dentro da área, é um supercampeão, o melhor de todos, mas agora há Dybala e Douglas Costa, que marcam golos incríveis. Eles vencem jogos sem Ronaldo. A Juve parecia dependente dele, mas agora todos os jogadores podem fazer a diferença."

Capello considera, por isso, que Cristiano Ronaldo "deve ser recuperado, especialmente a nível físico", para poder voltar a fazer a diferença.

Para já, periga a participação do avançado nos próximos dois jogos da seleção nacional, frente a Lituânia, em casa, e Luxemburgo, fora, a contar para a fase de qualificação do Euro 2020.