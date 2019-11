Tiago Djaló feliz pela "prenda" da convocatória aos sub-21

Tiago Djaló mostrou-se satisfeito pela "prenda" dada por Rui Jorge, ao ser novamente convocado para a seleção sub-21. O defesa-central de 19 anos do Lille diz que vai fazer o melhor para ter a oportunidade de se estrear, quebrando a dupla normalmente formada por Diogo Queirós e Diogo leite.

"O segredo é trabalho árduo. Ao trabalhar assim temos sempre oportunidades e 'prendas'. Foi isso que aconteceu. Estou muito feliz e vou dar o meu melhor para vir mais vezes. Temos de respeitar as opções do mister, eu venho para dar o meu melhor e ajudar a seleção a jogar melhor e conquistar vitórias. Estou aqui para jogar e dou o meu melhor para ter oportunidades", começa por dizer, em conferência de imprensa.

Já com sete jogos na equipa principal do Lille, Djaló quer agora somar a estreia na seleção do escalão. "Quando chegar, prometo o meu melhor. Passo a passo terei a oportunidade de me estrear. Não estou nervoso mas tenho pensado no jogo, caso tenha oportunidade. Quero fazer uma boa exibição".

Rúben Semedo é a referência

Djaló admite que Rúben Semedo é a sua grande figura na posição, pelas semelhanças nos dois jogadores: "As seleções têm sempre bons centrais. A minha referência é o Rúben, chegou agora à seleção principal. Tem várias coisas idênticas a mim. Gosto de o ver jogar e quem sabe no futuro poderemos fazer dupla na seleção A".

Sobre José Fonte, com quem trabalha no Lille, Djaló deixa também muitos elogios ao experiente central.

"O Fonte é um bom jogador e uma boa pessoa. Tem-me ajudado bastante desde que cheguei ao Lille. Dá-me confiança e tem ajudado a ser melhor jogador todos os dias. Só tenho de lhe agradecer e que no futuro possamos fazer boas coisas juntos", remata.