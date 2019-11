Mais uma baixa na seleção. João Mário dispensado

João Mário foi dispensado dos trabalhos da seleção nacional devido a lesão, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol em comunicado.

O médio do Lokomotiv Moscovo chegou a coxear ao estágio da seleção e foi considerado inapto pela Unidade de Saúde e Performance da FPF. Fernando Santos não chamará ninguém para substituir João Mário.

João Mário é a terceira baixa em relação à lista inicial de convocados de Fernando Santos. Pepe e Nélson Semedo, também lesionados, deram lugar a Domingos Duarte e João Cancelo.

A equipa nacional concentrou-se esta segunda-feira numa unidade hoteleira em Cascais e inicia os treinos esta terça-feira de manhã, na Cidade do Futebol.

Portugal defronta a Lituânia na quinta-feira, às 19h45, no Estádio Algarve. O último jogo da fase de qualificação para o Euro 2020 terá lugar no domingo, no Luxemburgo, pelas 14h00. Os dois jogos terão relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.