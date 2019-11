Domingos Duarte vai "agarrar oportunidade com unhas e dentes", garante Rui Silva

O defesa-central de 24 anos tem sido uma dos principais jogadores no Granada, que tem surpreendido na La Liga. O guarda-redes acredita que a chamada do jogador é um justo reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo central: "É uma excelente notícia, penso que, pelo que o Domingos Duarte está a fazer esta época, a chamada é merecida, embora tenha sido devido à lesão do Pepe".

Rui Silva, guarda-redes do Granada, garante que o seu colega de equipa Domingos Duarte vai "aproveitar a oportunidade na seleção com unhas e dentes", após ter sido convocado à última hora para substituir o lesionado Pepe.

Domingos Duarte, formado no Estoril e Sporting, desvinculou-se esta temporada dos leões e assinou, em definitivo, pelo Granada, onde leva dois golos em 13 jogos disputados. Antes, foi cedido ao Deportivo, Chaves e Belenenses. Nunca se estreou pela equipa principal do Sporting.

O Granada está, neste momento, no 9º lugar do campeonato, depois de três derrotas seguidas que tiraram o clube do pódio da classificação. Rui Silva não tem dúvidas que a boa campanha influenciou a decisão de Fernando Santos.

"Claramente [que influenciou]. Ele era um dos jogadores pré-convocados e podia sempre surgir a hipótese de ser chamado. Ele não era a primeira escolha, mas a oportunidade surgiu agora, felizmente para ele, para mim, para a família dele e para o clube. Penso que esta chamada foi muito importante e merecedora", remata.

Domingos Duarte pode fazer a sua estreia pela seleção A na quinta-feira, frente à Lituânia, no Estádio do Algarve, ou no domingo, no Luxemburgo, jogos a contar para a qualificação para o Europeu 2020, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.