Declarações de Fernando Santos deram força a Rui Silva

Rui Silva, guarda-redes do Granada, reconhece que as palavras do selecionador Fernando Santos, que garantiu que o guardião "não está esquecido", motivaram o guardião a continuar a trabalhar para poder cumprir, em breve, o sonho de ser chamado à seleção nacional.

"Claro que deu força. Quero continuar a fazer o que tenho vindo a fazer, demonstrar o meu trabalho dentro das quatro linhas, que é o que me compete, e o resto fica para segundo plano. Cabe ao mister tomar as suas opções e a mim respeitá-las", disse, em declarações a Bola Branca.

O guardião de 25 anos foi formado no Maia e no Nacional da Madeira, onde se estreou no futebol profissional. Em 2016 rumou ao Granada e afirmou-se, na última temporada, na segunda divisão, como indiscutível na baliza da equipa. Esta temporada, tem sido peça importante na boa campanha na La Liga.

Fernando Santos reconhece que Rui Silva "é um dos guarda-redes em observação", e o próprio não esconde que tem o objetivo concreto de chegar à seleção.

"Tenho esse sonho, é impossivel escondê-lo, é o meu país e claro que tenho o sonho de um dia poder chegar à seleção nacional. Não é só um sonho, como também um objetivo que tenho na minha carreira", remata.