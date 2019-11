Cristiano Ronaldo reunido com a seleção e apto para a Lituânia

Cristiano Ronaldo estará apto para o duplo compromisso da seleção nacional. O avançado da Juventus tem estado condicionado com um problema no joelho, mas já está concentrado com a seleção num hotel em Cascais.

Fernando Santos tinha afirmado, na conferência de imprensa após revelar os convocados, que não estava a par de qualquer problema físico do avançado. CR7 foi substituído no início da segunda parte do jogo de domingo entre Juventus e AC Milan, a pedido próprio, com queixas no joelho.

Todos os 25 convocados por Fernando Santos apresentaram-se até às 22h00. João Mário foi entretanto dispensado por problemas físicos, depois de ter chegado à concentração a coxear.

A equipa inicia os treinos esta terça-feira de manhã, na Cidade do Futebol, às 10h30. Antes, às 10h00, um jogador falará à comunicação social em conferência de imprensa.

Portugal defronta a Lituânia na quinta-feira, às 19h45, no Estádio Algarve. O último jogo da fase de qualificação para o Euro 2020 terá lugar no domingo, no Luxemburgo, pelas 14h00. Os dois jogos terão relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.