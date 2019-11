Chamada de Domingos Duarte à seleção "é um reconhecimento"

"Era um desejo do Domingos Duarte representar a seleção. Esta chamada é um reconhecimento mais do que justo por aquilo que tem vindo a fazer, pelo que fez na época passada e pelo que tem feito este ano. Penso que a trajetoria dele não ficará pelo Granada, ainda tem mais dois ou três degraus para subir, e a sua chamada à seleção irá ser recorrente", assegura o médio do Feirense, em entrevista a Bola Branca .

Vítor Silva, que na época passada foi companheiro de Domingos Duarte, acredita que a chamada do central do Granada à seleção nacional é um prémio justo em face da sua qualidade e profissionalismo.

Voos mais altos à vista

Domingos Duarte foi chamado à última hora para integrar a lista de convocados da seleção para os encontros com Lituânia e Luxemburgo, da fase de apuramento do Euro 2020, para render o lesionado Pepe.

O central do Granada, de 24 anos, fez a formação como jogador no Estoril Praia e no Sporting. Subiu ao plantel principal dos leões na época 2015/2016, mas não realizou qualquer jogo, tendo sido emprestado consecutivamente ao Belenenses, Chaves e Deportivo da Corunha, em que, na última época, foi companheiro de Vítor Silva. Agora, pode vestir a camisola da seleção sem sequer se ter estreado pelo Sporting.

Vítor Silva define as principais características do defesa central, que esta época soma 13 jogos e dois golos marcados ao serviço do Granada, que se tem erigido como a grande sensação da Liga espanhola:

"O Domingos Duarte é uma pessoa com muita ambição, é um profissional a 100%. É um jogador muito inteligente, com qualidade de passe para a posição que ocupa, sabe muito bem ocupar os espaços, acaba por ser um jogador muito completo por ser forte a nível defensivo e ofensivo."