Cancelo e Domingos Duarte chamados à seleção

O selecionador nacional Fernando Santos chamou João Cancelo (Manchester City) e Domingos Duarte (Granada) para os lugares dos lesionados Pepe (FC Porto) e Nélson Semedo (Barcelona).

A convocatória foi confirmada este domingo à noite depois de avaliados os lesionados pela unidade de saúde e performance da FPF.

Também Cristiano Ronaldo está em dúvida depois de este domingo ter saído aos 55 minutos do jogo da Juventus contra o AC Milan.

Se jogar, o defesa-central do Granada, formado no Sporting, fará a sua estreia na seleção principal. Por sua vez, João Cancelo já conta com 16 jogos e três golos pela seleção AA.

A equipa das quinas concentra-se esta segunda-feira para preparar duas partidas de qualificação para o Euro 2020: Lituânia (dia 14) e Luxemburgo (dia 17).

Portugal tem de vencer as duas partidas para carimbar o passaporte para o Euro 2020.