Conceição e os castigos. “Não é o momento ideal para falar disso"

O treinador do FC Porto não comenta o “caso” da semana com alguns jogadores portistas, que acabaram fora da partida do Bessa, e deixa elogios aos que estiveram no triunfo por 1-0.

“Falo dos jogadores que aqui estiveram. Isso é o mais importante hoje. Não é o momento ideal para falar disso [os castigos internos]”, referiu.

Sérgio Conceição prefere dizer que “os jogadores trabalharam muito para conseguir a vitória e os três pontos” contra um “adversário muito agressivo no jogo”.

Conceição considera que os dragões fizeram “um bom jogo, com três ou quatro ocasiões para fazer o segundo golo”, sendo que, na segunda parte, fizeram “um jogo maduro e controlado”.

Em declarações à Sporttv, o técnico azul e branco reafirmou que tem “um plantel que dá garantias”, em que o que conta “é a competência”.

“Este 11 era o que nos dava garantias. Estou tranquilo em relação àquilo que são as minhas escolhas”, acrescentou, deixando elogios a Loum, Diogo Costa e Fábio Silva.

O FC Porto venceu o Boavista, no Bessa, por 1-0, com golo de Alex Telles.