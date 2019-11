Sporting da Covilhã perde na Madeira e Nacional reaproxima-se da liderança

O Nacional recebeu e venceu, este domingo, o Sporting da Covilhã, por 1-0, e subiu ao segundo lugar da tabela classificativa, à condição.

O único golo da partida surgiu aos 37 minutos, com um autogolo de Zarabi. No segundo tempo, o Covilhã tentou chegar pelo menos ao empate, mas a formação madeirense fechou as portas da baliza. A formação serrana ficou ainda a pedir um penálti por mão na bola a impedir um remate de Adriano Castanheira, mas não foi assinalado por Hélder Malheiro.

Com este resultado, o Nacional sobe ao segundo lugar da tabela, com 22 pontos, a dois do líder Farense, mas com mais um jogo do que a concorrência. Já o Sporting da Covilhã, que esteve no topo da tabela durante as primeiras jornadas, caiu para o quinto lugar, mas tem apenas nove jogos disputados, menos um do que as restantes.

Já o Estoril foi até à Cova da Piedade vencer por 2-0, com golos de Roberto e Rafael Barbosa, no segundo tempo. A equipa de Tiago Fernandes sobe também ao terceiro lugar, com 21 pontos.

Outros resultados:

Penafiel 1-1 Benfica B

Académico de VIseu 0-2 Vilafranquense