Portimonense e Marítimo empatam e continuam em zona de perigo

Marítimo e Portimonense empataram, este domingo, a uma bola, em jogo da 11ª jornada da I Liga.

O jogo começou de feição para a equipa algarvia, que chegou à vantagem com um golo de Lucas Fernandes, aos 40 minutos, de fora da área. O Marítimo chegou ao empate já na segunda parte, por Getterson, aos 71 minutos.

Com este resultado, continuam as duas equipas em mau momento. O Marítimo continua no 14º lugar, com 11 pontos e não vence há cinco jornadas.

Já o Portimonense está às portas da zona de despromoção, com oito pontos. Os algarvios não vencem no campeonato desde agosto.