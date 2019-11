Pedro Ribeiro diz que assobios em Alvalade "refletem ousadia e qualidade" do Belenenses

Pedro Ribeiro, treinador do Belenenses, mostrou-se desiludido com o resultado em Alvalade, após aquilo que considerou "uma grande exibição" da sua equipa. Em declarações à "Sport TV", o jovem treinador explica que os assobios dos adeptos do Sporting foram um espelho da qualidade mostrada pelo Belenenses.

"O futebol e os resultados vivem da equipa que e mais eficaz. É muito simples. Fizemos uma grande exibição, todos o viram. A quantidade de assobios que o Sporting recebeu reflete a forma ousada como estivemos em campo, mas não fizemos golos. A qualidade exibicional tem de ser traduzida em golos. É um resultado extremamente injusto, mas a história do jogo foi esta: o Belenenses muito bem organziado, atrevido e com muita qualidade individual e coletiva", disse.

Apesar da derrota, o técnico diz que o trabalho está a ser bem feito pelos jogadores: "Vitórias morais não nos interessam, mas todos viram a nossa qualidade. O caminho que estamos a trilhar é o correto e vamos seguir em frente".

Sobre a estreia em absoluto de Nilton Varela, Pedro Ribeiro diz não ter ficado surpreendido e promete mais estreias no futuro.

"Quem jogou desempenhou o que queríamos praticamente na perfeição. Foi uma estreia do Nilton muito boa, mas que não me surpreende a mim nem a ninguém do clube, porque já trabalha connosco há muito tempo, à semelhança de outros que temos aqui que não se estrearam e ainda não tiveram oportunidade", remata.