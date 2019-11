Conheça os árbitros nomeados para o Boavista-FC Porto e Sporting-Belenenses

Manuel Oliveira vai apitar a partida entre Sporting e Beleneneses, a contar para a 11ª jornada da I Liga, enquanto que Nuno Almeida ajuizará o dérbi da Invicta, entre Boavista e FC Porto.

Às 18h30, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto, arranca o Sporting-Belenenses com arbitragem de Manuel Oliveira, assistido por Pedro Ribeiro, Tiago Mota e André Castro, o último como quarto árbitro. O videoárbitro será Luís Ferreira.

Mais tarde, o FC Porto vai até ao Estádio do Bessa para defrontar o Boavista, com arbitragem de Nuno Almeida. André Campos e Venâncio Tomé serão os árbitros assistentes e Marcos Brazão desempenha a função de quarto árbitro. Na Cidade do Futebol, Vasco Santos desempenha a função de VAR.

No Vitória de Guimarães-Sporting de Braga, Hugo Miguel será o árbitro e Bruno Esteves ocupará o cargo de VAR.