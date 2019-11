Braga vence dérbi minhoto em casa do Vitória de Guimarães

O Sporting de Braga foi até ao Estádio D. Afonso Henriques, casa do Vitória de Guimarães, vencer o dérbi minhoto por 2-0.

A formação arsenalista construiu a vitória com golos de Paulinho, aos 24 minutos, e Galeno, aos 74 minutos, com um remate de fora da área.

Com este resultado, a equipa de Ricardo Sá Pinto volta a escalar posições na tabela, depois de um mau arranque de temporada no campeonato. O Braga ocupa o 9º lugar, com 15 pontos, apenas a um ponto do 5º classificado, precisamente o Vitória de Guimarães.