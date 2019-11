Wolverhampton volta às vitórias com golo de Rúben Neves

O Wolverhampton recebeu e venceu o recém-promovido Aston Villa, por 2-1, em casa, em jogo a contar para a 12ª jornada da Premier League.

A equipa orientada por Nuno Espírito Santo chegou à vantagem na primeira parte com um golo criado por uma dupla portuguesa: João Moutinho surpreendeu os "villains" com um livre batido de forma curta para a entrada da área, onde estava Rúben Neves, que rematou ao ângulo e inaugurou o marcador, aos 41 minutos.

No segundo tempo, já perto do final, Raúl Jiménez fez o segundo, aos 84 minutos. Trezeguet ainda reduziu para o Aston Villa aos 92 minutos, mas não evitou a vitória dos Wolves.

No onze inicial alinharam Diogo Jota, João Moutinho, Rúben Neves e Rui Patrício. Pedro Neto foi suplente utilizado e esteve perto de fazer o terceiro da partida antes do apito final. Rúben Vinagre não saiu do banco.

Depois de um mau arranque de campeonato, o Wolverhampton segue em sete jogos consecutivos sem perder na Premier League, ascendendo ao oitavo lugar, com 16 pontos. Os Wolves quebram uma série de três empates consecutivos e regressam às vitórias com este triunfo.

Outros resultados:

Manchester United 3-1 Brighton