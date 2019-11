Shakthar Donetsk vence Dínamo de Kiev em jogo manchado por cânticos racistas

O Shakhtar Donetsk, tricampeão ucraniano de futebol treinado pelo português Luís Castro, recebeu e venceu o rival Dínamo Kiev, por 1-0, em jogo da 14.ª jornada do campeonato.

Um golo de Kryvtsov, aos 19 minutos, foi suficiente para dar o triunfo ao Shakhtar, emblema que disputa os seus jogos em casa em Kharkiv e que contabiliza agora 13 triunfos e apenas um empate na competição.

O jogo teve alguns incidentes, primeiro com a interrupção aos 80 minutos, devido a distúrbios entre adeptos, e depois com a expulsão do capitão Taison no Shakhtar, aos 85 minutos. O brasileiro foi expulso após rematar uma bola em direção aos adeptos da equipa rival, devido a cânticos racistas.

Após a 14.ª ronda, a formação de Luís Castro, que foi campeã nas últimas três épocas com o também português Paulo Fonseca, agora na Roma, lidera com 40 pontos, mais 12 do que o Zorya Luhansk, segundo classificado.



No final da partida, o treinador condenou a atitude da claque da equipa rival e elogiou a atitude do seu plantel.

"Os meus jogadores mostraram o seu caráter. Estavam a demonstrar a sua personalidade durante o jogo, mas, neste momento, quero apoiar todos os que sofrem de racismo e os que sofreram hoje. Qualquer manifestação de racismo é inaceitável. Foi e será uma vergonha para todos. Juntos devemos lutar contra isso, todos os dias, a cada minuto e a cada segundo", disse, num comunicado emitido pelo clube. Luís Castro optou por não marcar presença na conferência de imprensa.