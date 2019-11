Seattle Sounders vence Toronto FC e conquista a MLS

Os Seattle Sounders sagraram-se, este domingo, campeões da MLS Cup, ao vencerem, na final, os Toronto FC, por 3-1.

Os golos da vitória foram apontados por Kevin Leerdam, aos 57 minutos, Víctor Rodríguez, aos 76, e Raúl Ruidíaz, aos 90 minutos, num jogo disputado no CenturyLink Field, casa dos Sounders, com 69 mil espectadores na bancadas.

Para o lado da equipa canadiana, Jozy Altidore reduziu aos 93 minutos, um golo já sem efeitos práticos no desfecho da partida.

Os Seattle Sounders vencem o troféu pela segunda vez na sua história, depois de o terem conquistado em 2016. A equipa do noroeste norte-americano venceu essa final precisamente contra os Toronto FC, uma final reeditada no ano seguinte, nessa ocasião vencida pela formação do Canadá.