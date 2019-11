O Rangers venceu em casa do Livingston, por 2-0, em jogo da 13.ª jornada da Liga escocesa.

O adversário do FC Porto na Liga Europa marcou por Aribo e Morelos.

Após esta jornada, os dois habituais candidatos na Escócia estão igualados na classificação, com 31 pontos. O terceiro no campeonato é o Aberdeen, com 24 pontos.

A equipa de Gerrard vem de uma vitória sobre o FC Porto.