Marselha de Villas-Boas sobe ao segundo lugar

O Marselha de André Villas-Boas subiu ao segundo lugar da Ligue 1 após vencer o Lyon, por 2-1, em jogo envolto em polémica.

O jogo esteve para ser adiado devido a um ataque ao autocarro do Lyon à chegada ao estádio Vélodromo. Vários vidros foram partidos e o presidente do Lyon disse que a sua equipa não iria jogar a partida. O jogo acabou por se realizar.

Dimitri Payet foi a grande figura da partida, ao apontar os dois golos da equipa da casa, aos 18 minutos, de penálti, e aos 39. Dembelé ainda reduziu para a equipa do Lyon, aos 59 minutos, mas já não suficiente para quebrar a equipa de Villas-Boas, que jogou com 10 a partir dos 64 minutos, com a expulsão de Alvaro.

Com este resultado, a equipa do Marselha escalou várias posições na tabela e fixa-se no 2º lugar, com 22 pontos, a oito do líder Paris Saint-Germain. Atrás, seguem vários adversários com pouca diferença pontual. O nono classificado tem apenas menos três pontos que a equipa de Villas-Boas. Já o Lyon voltou às derrotas e ocupa a 14ª posição.