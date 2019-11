O Liverpool venceu o Manchester City por 3-1, em jogo da jornada 12 da Liga inglesa.

Os reds ganharam com golos de Fabinho, Salah e Mané. Já pelos citizens descontou o português Bernardo Silva, já dentro do último quarto de hora.

A partida foi algo polémica, com Guardiola a queixar-se de duas grandes penalidades não assinaladas.

Com este triunfo, o Liverpool é ainda mais líder na Premier League, agora com 34 pontos, contra 25 do Manchester City.