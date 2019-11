Borussia Monchengladbach vence e reforça liderança isolada na Bundesliga

O Borussia Monchengladbach é cada vez mais líder da Bundesliga, após receber e vencer, este domingo, o Werder Bremen, por 3-1.

A equipa de Marco Rose construiu a vantagem na primeira parte, com golos de Bensebaini e Herrman, que bisou no segundo tempo. Klaassen falhou um penálti para os visitantes e Bittencourt ainda apontou o golo de honra aos 93 minutos

Com este resultado e aproveitando a derrota do Dortmund contra o Bayern de Munique, o Monchengladbach lidera a Bundesliga com 25 pontos e quatro de vantagem para o Bayern e Leipzig, empatados com 21