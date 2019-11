Félix da Costa ganha quatro horas de Xangai

O português António Félix da Costa (Oreca) venceu a categoria LMP2 da terceira prova do Campeonato do Mundo de Resistência, disputada em Xangai, na China.

Félix da Costa, que fez equipa com o britânico Anthony Davidson e com o mexicano Roberto Gonzalez, terminou as quatro horas de corrida com 121 voltas completadas e 17,090 segundos de avanço sobre o segundo classificado da classe, o Oreca da Jackie Chan DC Racing, tripulado pelo francês Gabriel Aubry, pelo chinês Ho-Pin Tung e pelo britânico Will Stevens.

Em terceiro lugar ficou Filipe Albuquerque, que fez equipa com os britânicos Phil Hanson e Paul di Resta no Oreca da United Autosports, a 21,727 segundos de Félix da Costa.

Com esta vitória, Félix da Costa passa a somar 35 pontos no campeonato, mais cinco do que Filipe Albuquerque. Os líderes são os holandeses Giedo Van der Garde e Frits Van Eerd, com 51.



A próxima prova, as 8 Horas do Bahrain, realiza-se a 14 de dezembro.