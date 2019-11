Frei Bartolomeu dos Mártires “era um pastor que cheirava às suas ovelhas”

O Frei Bartolomeu dos Mártires, que é canonizado pelo Papa Francisco este domingo, “era um pastor que cheirava às suas ovelhas”, diz o bispo de Viana do Castelo, D. Anacleto Oliveira.

O responsável pela diocese onde está sepultado o agora santo recorda que quando ele foi nomeado arcebispo de Braga, uma posição que aceitou apenas “a grande custo”, fez questão de visitar todas as mais de 1200 paróquias da diocese, de três em três anos.

“Era um pastor que, no dizer do Papa Francisco, cheirava às suas ovelhas, passava grande parte do ano no meio do seu povo e tinha também um amor arreigado, profundo para com os pobres, que perdurou até ao final da vida”, diz D. Anacleto.

Bartolomeu dos Mártires era oriundo de Lisboa e cedo mostrou sinais de uma devoção extraordinária. O seu apelido “dos mártires” vem precisamente do facto de ele ter escolhido a Basílica dos Mártires como local predileto para expressar essa sua religiosidade.

“Aos 14 anos bateu à porta dos dominicanos, para espanto primeiro do porteiro e depois do superior, porque queria ser dominicano. Foi aceite, seguiu os estudos normais. Muito cedo formou-se em Teologia, deu aulas durante 14 anos no novo convento da Batalha”, recorda o bispo de Viana do Castelo.

Já depois de ter sido nomeado arcebispo de Braga, a mais importante diocese em Portugal, cujo responsável disputa com Toledo o título de “primaz das Espanhas”, esteve presente na terceira sessão do Concílio de Trento, onde deu nas vistas: “Foi a voz mais autorizada e a que mais contribuiu para as reformas então propostas na Igreja.”

Foi a essas reformas que se dedicou durante o resto do seu ministério em Braga. “Caracterizou-se pela formação do clero, construindo um dos primeiros seminários, que ainda hoje se chama Seminário Conciliar de Braga, depois procurando candidatos que ele próprio recrutava nas visitas pastorais. Escreveu o seu célebre catecismo, primeiramente para o clero – o baixo clero, se podemos chamar assim, que estava no meio do povo mas muito pouco instruído – e que se tornou uma obra pioneira.”