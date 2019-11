O guarda-redes Iker Casillas deixou esta sexta-feira uma sugestão nas redes sociais para melhorar o VAR.

No Twitter, o espanhol do FC Porto propõe que, “além do árbitro que analisa as imagens, haja também um ex-jogador de futebol”.

“Seria bom dar a sua opinião de acordo com as jogadas que possam ocorrer durante um jogo", escreveu.