Seção de Salvador Malheiro não apoia candidatos à liderança do PSD

A seção do PSD de Ovar decidiu não apoiar qualquer candidatura à liderança do partido nas próximas diretas.

Ovar é a seção de Salvador Malheiro, vice-presidente da direção nacional do PSD, liderada por Rui Rio.

A decisão foi tomada numa reunião realizada esta semana, antes do Conselho Nacional desta sexta-feira.

“Entendemos que numa seção com mais de 1.200 militantes devem ter, cada um dos mesmos, a liberdade total para que, em consciência, decidam não só a regularização das suas responsabilidades junto do partido, bem como a liberdade da sua melhor escolha para o futuro do partido”, refere a seção de Ovar, em comunicado.

O Conselho Nacional do PSD reuniu-se esta sexta-feira à noite, em Bragança, para marcar a eleição direta do presidente do partido e o próximo congresso.

Até agora, são candidatos à liderança do PSD o presidente Rui Rio, o antigo líder parlamentar Luís Montenegro e o vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais, Miguel Pinto Luz.