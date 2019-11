Conselho nacional do PSD. Autarca de Bragança critica direção de Rui Rio

O presidente da Câmara de Bragança, o social-democrata Hernâni Dias, deixa críticas à direção do PSD por causa do conselho nacional desta sexta-feira, na cidade.



Hernâni Dias, que também é conselheiro nacional do partido, lamenta não ter sido convidado para dar as boas-vindas na qualidade de anfitrião.

Através de uma mensagem publicada no Facebook, o autarca manifestou publicamente o seu descontentamento: "quem não sente não é filho de boa gente".

Leia a mensagem na íntegra:

“Tive conhecimento, pela comunicação social, que o Conselho Nacional do PSD iria ter lugar na cidade de Bragança.

Mais tarde, fui convocado para o Conselho Nacional do PSD, na qualidade de Conselheiro, uma vez que, desde a última eleição em Congresso, integro este órgão do partido. Como é sabido sou, também, autarca do PSD, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Bragança, o que muito me orgulha.

Nesta qualidade, seria justo e até natural que o Presidente do Partido ou alguém da Direção me tivesse contactado para dirigir umas palavras de boas vindas aos Conselheiros Nacionais.

Todavia, isso não aconteceu, pois não tive nenhum contacto do Partido nesse sentido. Como diz o ditado "quem não sente não é filho de boa gente" e, por isso, não posso deixar de denunciar este tipo de comportamento.”