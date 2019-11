Carro embate em casa no centro do Porto e faz dois mortos

Duas pessoas morreram, este sábado de manhã, na sequência de um despiste de um automóvel ligeiro contra uma habitação, no centro do Porto, confirmou fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) distrital à Renascença.

Uma das vítimas é o condutor do veículo e a outra é um "transeunte", adiantou fonte da PSP do Porto à Renascença. A pessoa seguia no passeio e foi colhida pela viatura e projetada contra a habitação.

O alerta para o despiste no entroncamento das ruas Morgado de Mateus e Visconde de Bóbeda, no Bonfim, foi dado às 8h24. No local estiveram os Bombeiros Sapadores do Porto, com 15 efetivos, apoiados por cinco viaturas, e ainda a PSP, Polícia Municipal, INEM e Proteção Civil Municipal.

Esta última instituição foi acionada para verificar o estado da fachada do edifício onde o carro embateu. De acordo com o comandante do batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto, Carlos Marques, a casa, "muito antiga e em pedra", não corre risco de ruir.



"Ainda assim fizemos, por precaução, alguns escoramentos", assinalou a mesma fonte, à Lusa.



Vítimas com cerca de 60 anos

Falando à agência Lusa por telefone a partir do local, o comandante do batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto, Carlos Marques, disse que as duas vítimas mortais, condutor e peão, "estão na casa dos 60 anos".



Segundo a fonte, a viatura em despiste embateu "com bastante violência" contra a habitação do número 146 da Rua Morgado de Mateus, projetando para o interior da casa partes da ombreira da porta e algumas pedras.



"Quando chegámos ao local, o condutor ainda tinha sinais vitais, mas o INEM atestou o óbito pouco depois", disse Carlos Marques.



Ainda de acordo com o comandante, os bombeiros verificaram depois que havia outra vítima dentro da habitação, um peão que ia a passar eventualmente na altura e foi projetado para dentro da casa, uns bons metros ainda, e já estava cadáver".



No primeiro e último andar do prédio vive uma mulher de 90 anos, que nada sofreu e que vai ser levada para casa de uma familiar.



As causas do acidente ainda são desconhecidas.