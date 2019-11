Muro de Berlim caiu há 30 anos. "Foram semanas de entusiasmo e esperança. A desconfiança e a inveja só vieram depois"

Até então, na RDA não havia desemprego, pelo menos não oficialmente, sublinha o jornalista. "Quem não trabalhava era sancionado, era um crime na RDA ficar sem emprego, alguém que ficava sem trabalho arriscava-se a ser preso. Então esse desemprego que começou a partir de 1990, depois da União Monetária, foi o que baixou o astral do povo, foi muito deprimente."

Em agosto desse ano, Martinus começou a trabalhar para uma revista na ainda RDA, a "Super Illu", que no final de setembro o mandou cobrir a situação no território. "As pessoas estavam não só com esperança mas já exigiam coisas concretas, diziam 'O Ocidente teve vantagens com a unificação, então vocês têm de pagar a minha vida', era mais ou menos assim."

Três décadas depois da queda do muro, só há poucos meses é que a taxa de desemprego na antiga Alemanha de Leste caiu para um nível mais baixo do que antes da unificação, recorda.

Aos 63 anos, Martinus acredita que as divisões RFA-RDA que ainda restam "na cabeça das pessoas" estão limitadas à sua geração, embora assuma que persistem alguns resquícios dessas divisões, como o facto de o salário médio na antiga Alemanha Ocidental ser superior ao da parte oriental. Para o jornalista, essas são desigualdades que irão desaparecer em breve.

"As pessoas da minha idade sentem essa divisão ainda, porque a viveram. O sistema comunista destruiu sistematicamente a tradição, a tradição da Igreja, da família, do povo. Por exemplo, na RDA, foi política do Estado não falar da Alemanha; 'Deutschland' era uma expressão proibida, só existia a República Democrática Alemã, o bom, e a República Federal, o mau, que foi sempre visto como o sucessor do nazismo. Mas os mais jovens não têm dúvidas de que o processo vai ser cada vez mais igual. Acho que, com mais uma geração, daqui a 20 anos, as diferenças vão diminuir e desaparecer. As diferenças entre Leste e Oeste que não desaparecem são as regionais, por exemplo, eu venho do norte da Alemanha, perto da Holanda, e falo diferente e tenho um palato diferente de um bávaro. Essas diferenças vão sempre existir, mas a origem, o ser de Leste ou do Oeste, daqui a mais uma geração isso já não vai ser notado."





