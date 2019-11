Lula da Silva libertado. "Não prenderam o homem, tentaram matar uma ideia"

Veja também:

O antigo Presidente do Brasil Lula da Silva deixou a prisão de Curitiba, onde estava em reclusão há 580 dias, esta sexta-feira. Eram 20h42 (hora de Lisboa).

Lula da Silva foi abraçado e saudado por familiares, amigos, elementos do Partido dos Trabalhadores (PT) e centenas de apoiantes que o aguardavam à saída do estabelecimento prisional.

O ex-chefe de Estado e líder histórico do PT ergeu o punho à multidão e segurou uma tarja onde se podia ler "Lula inocente". De seguida, cantou-se o hino do Brasil e ouviram-se foguetes.

Nas suas primeiras palavras em liberdade, Lula agradeceu a todos os que o têm apoiado ao longo de um dos momentos mais difíceis da sua vida.

“Queridos companheiros e companheiras, vocês não têm noção do significado de eu estar aqui junto de vocês. Eu que a vida inteira tive conversando com o povo brasileiro, não pensei que no dia de hoje poderia estar aqui conversando com homens e mulheres que durante 580 dias gritaram aqui bom dia Lula, boa tarde Lula, boa noite Lula. Não importa que chovesse ou estivessem 40 graus ou zero graus”, declarou.

“Vocês eram o alimento da democracia que eu precisava para resistir à safadeza e canalhice que o Estado brasileiro fez comigo e com a sociedade brasileira”, sublinhou.



Lula contra o "lado podre" do Estado

Neste primeiro discurso em libertado, após 580 dias de reclusão, Lula da Silva disse ainda que foi vítima do “lado podre do Ministério Público, da política federal”.