Cardeal de Barcelona acredita que é desta que se forma Governo em Espanha

Este domingo é dia de eleições legislativas em Espanha, as quartas no espaço de quatro anos, convocadas pela falta de acordo dos partidos em formar Governo.

De passagem por Lisboa, o arcebispo de Barcelona diz que tem esperança que desta vez possa ser possível um entendimento.

O cardeal Juan José Omella não faz previsões sobre o resultado eleitoral mas tem um desejo: que haja condições para formar governo em Espanha.

“Vamos ter eleições, vamos esperar, sempre com esperança pelo resultado e oxalá que se possa formar Governo.”

O arcebispo de Barcelona evita qualquer tomada de posição sobre a situação na Catalunha, mas pede respeito e diálogo entre as instituições, bem como um crescimento de convivência, paz social e solidariedade entre todos.

“Sim, essas são as orações que fazemos, e as minhas cartas pastorais em cada semana têm sempre esse toque de caminhar na convivência e respeito entre uns e outros. Somos diferentes uns dos outros, pensamos de maneira diferente, as opções políticas numa sociedade democrática existem, mas sempre dentro da lei, do diálogo e do respeito”.

Para o arcebispo Juan José Omella tudo o que vá além disto são “temas políticos” e sem opção de qualquer comentário do arcebispo de Barcelona.