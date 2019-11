Sá Pinto. “Dérbi para lutar pelos três pontos"

O treinador Ricardo Sá Pinto diz que o Sporting de Braga quer ir a Guimarães vencer o Vitória para começar a subir na tabela classificativa.

"É um grande jogo, um dérbi, no qual vamos querer lutar arduamente pelos três pontos porque é a nossa forma de estar em todos os jogos e porque sentimos que temos de subir definitivamente na tabela e, para isso, precisamos de pontos. Na 11.ª jornada não se decide nada, mas, sem dúvida, era importante conseguir estes três pontos", frisou na conferência de imprensa de antevisão da partida.

O técnico considerou ainda que a exigência é maior no Sporting de Braga do que no Vitória de Guimarães.

"Nesta altura é, temos objetivos e responsabilidades diferentes do que o Vitória de Guimarães, que está bem no campeonato, mas nas outras competições não está ao nosso nível. O Braga, nos últimos anos, tem estado sempre nos quatro primeiros lugares, é considerado já um dos ‘grandes’ e a pressão é diferente", disse.

No campeonato, os arsenalistas vêm de uma derrota com o Boavista (2-0) e empate caseiro com o Famalicão (2-2), o que motivou mesmo uma intervenção crítica do presidente, António Salvador, mas Sá Pinto preferiu destacar que, nos últimos 10 jogos, em todas as competições, a equipa somou sete vitórias, dois empates e apenas uma "derrota injusta".

Apesar de estar há pouco tempo em Braga, o treinador disse estar ciente da "grande importância" que os adeptos dão ao ‘clássico’ minhoto.

"É um jogo que todos os adeptos querem que o Braga ganhe e tudo iremos fazer para que isso aconteça. Vai ser um jogo difícil, muito competitivo e de grande emocionalidade, de grande paixão dos nossos adeptos e, também, de máxima exigência a todos os níveis, sobretudo na concentração e nos detalhes, que podem fazer a diferença", disse.

Sá Pinto elogiou o Vitória de Guimarães, "uma boa equipa, que está a jogar em casa e ambiciona também os lugares europeus".

"Está recheada de jogadores de qualidade, como o Lucas Evangelista, o João Carlos Teixeira, o Edwards, o Davidson ou o Bonatini. São jogadores muito criativos ofensivamente e temos de ter cuidado porque, tendo espaço, podem desequilibrar", avisou.

O técnico, contudo, disse discordar da opinião dos treinadores do Tondela, Natxo González, e do Vitória, Ivo Vieira, que consideraram recentemente que a equipa de Guimarães é a que melhor futebol pratica em Portugal. "Tenho de respeitar a opinião dos colegas, mas tenho uma opinião diferente", disse apenas.

Hassan é baixa certa para o desafio de domingo por ter sofrido uma lesão meniscal no joelho direito o que obrigou a uma intervenção cirúrgica e a uma paragem entre quatro a seis semanas.

Sporting de Braga, 11.º classificado, com 12 pontos, e Vitória de Guimarães, quinto, com 16, defrontam-se a partir das 20:00 de domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.