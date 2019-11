Pedro Ribeiro. Sporting “é sempre candidato ao título"

O treinador do Belenenses não esconde a ambição, mas reconhece que o Sporting é favorito.

“Vamos encontrar um Sporting que venceu cinco dos últimos sete jogos, enquanto nós vencemos quatro e perdemos três. Sabemos que o Sporting está forte, e, quer se queira quer não, é sempre candidato ao título, está recheado de bons jogadores, de seleções, e que nos últimos tempos tem feito o seu trabalho”, refere.

Pedro Ribeiro desvaloriza o reencontro com o técnico Silas. “Não vamos enganar ninguém. Vamos jogar contra o Sporting e o Sporting vai jogar contra o Belenenses. Atualmente, com a análise de jogo e com tudo aquilo que as equipas técnicas fazem, [o conhecimento] é muito esbatido.

“Vamos tentar jogar e impor o nosso jogo, tentar ser mais competente que o nosso adversário”, acrescenta.

O Sporting – Belenenses está marcado para este domingo às 18h30.