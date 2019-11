João Henriques. “Empate era lisonjeiro para o Benfica"

O treinador do Santa Clara elogia os seus jogadores e deixa fortes críticas à arbitragem, em especial ao VAR no final da partida com o Benfica.

João Henriques considera que o Santa Clara trabalha “muito para defrontar equipas que são mais fortes, mas há fatores que não conseguimos controlar e isso desequilibra sempre”.

“Fizemos uma primeira parte espetacular, em que fomos a ganhar para o intervalo justamente. No segundo tempo tivemos oportunidades de para fazer o segundo, mas depois surgiu um lance que deixo para vocês analisarem. Com o empate, o Benfica empolgou-se e conseguiu a vitória num erro nosso, mas não me vou esquecer do que fizemos antes”, referiu.

O técnico açoriano reforça que o VAR tinha de ter visto “uma falta do Nenê” no lance que deu o segundo golo dos encarnados.

“Todos erramos, nós erramos no segundo golo e permitimos ao Benfica chegar a vantagem, mas com tantas ferramentas que existem atualmente. O Santa Clara merecia muito mais do que levou hoje que é nada. O empate era lisonjeiro para o Benfica”, acrescentou.

O Santa Clara perdeu 2-1 com o Benfica. Carlos Júnior marcou primeiro, mas Vinícius e Pizzi deram a volta na segunda parte.