Ivo Vieira. “Queremos oferecer a vitória aos nossos adeptos"

O treinador do V. Guimarães reconhece a força do Sp. Braga mas garante que vai jogar para vencer o dérbi do Minho.

Ivo Vieira reforça que “o Vitória é uma equipa que está a praticar bom futebol, corremos atrás de associar esse bom futebol a resultados positivos e à soma de pontos”. O técnico aponta o mesmo aos arsenalistas: “O Sp. Braga tem desempenhado um bom futebol, agradável.”

“São duas das equipas que tendem a evoluir na qualidade do jogo, a par de outras três ou quatro que também jogam bem. Nós e o Sp. Braga estamos no lote das cinco ou seis equipas que procuram mais a baliza do adversário e dar qualidade ao jogo."

O treinador analisa o adversário: "O Sp. Braga apresenta-se com uma boa organização defensiva para partir em transições, um momento forte que tem. Temos de estar preparados para esse momento do jogo, o Sp. Braga tem jogadores muito fortes na transição, que criam dificuldades às linhas adversárias. Preparamos a equipa para as transições e momentos de ataque organizado. Mas, confiamos muito na nossa ideia, no nosso cariz, que passa por jogar sempre por ganhar os três pontos."

O treinador dos vimaranenses refere que, sendo um dérbi, “é um jogo diferente, com uma especificidade diferente. O cerne da questão está em percebermos que temos de ser equilibrados. Temos de querer tanto como os nossos adeptos, vamos querer tanto com eles. Não tenham dúvidas, mas isso não pode ultrapassar a nossa organização, equilíbrio e o que temos de fazer de forma muito precisa. Vai estar a vontade, mas tem de estar o discernimento para estarmos o mais equilibrados possível. Queremos oferecer a vitória aos nossos adeptos, mas estará uma equipa do outro lado que quer o mesmo."

Vieira acrescenta que o foco não é o Braga. "Se tivermos um resultado positivo isso vai acontecer de forma natural, mas não é um pormenor que esteja no nosso consciente. Ainda falta muito campeonato, há equipas que vão galgar na tabela e outras descer. Se aumentarmos a vantagem para sete pontos [para o Braga] dá uma confiança maior para este adversário direto, mas há outras equipas muito próximas pelas quais temos de ter também muito respeito. Não podemos estar só focados na distância para o Sp. Braga. Estamos focados em aumentar o confronto direto, mas isso é neste jogo, tendo sempre em consideração todos os outros."