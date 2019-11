Bruno Lage. “Acabámos por ser um justo vencedor"

O treinador do Benfica admitiu dificuldades para derrotar o Santa Clara (2-1) nos Açores.

“Os nossos problemas foram devido à qualidade do adversário, que é uma equipa muito interessante e já no ano passado criou problemas. Depois, também faltou verticalidade, mas na segunda parte estivemos muito melhor. Colocámos dois defesas entre os defesas e tivemos mais perigo. Acabámos por ser um justo vencedor”, disse Bruno Lage.

Ao intervalo, com o Benfica a perder, foi necessário “mexer com questões táticas e também com a emoção dos jogadores. É um assunto particular, que fica entre nós. Mas viu-se a equipa completamente diferente”, reconheceu.

O técnico encarnado reforça que o Benfica terminou este “ciclo [de jogos] a vencer, estamos em vantagem e na liderança”.

No entanto, Lage lembra que há ainda “um longo percurso a fazer” e que, depois da paragem para as seleções, “temos de reentrar muito fortes nas várias competições.”

O Benfica venceu o Santa Clara, com golos de Vinícius e Pizzi. Os encarnados são primeiros classificados.