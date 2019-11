As eleições em Espanha e as eleições antecipadas no Reino Unido são tema da edição do Visto de Fora desta sexta-feira, a par das previsões económicas divulgadas pela Comissão Europeia.

Na semana em que decorreu a Web Summit, fazemos o balanço da cimeira tecnológica.

Begoña e Olivier comentam ainda o caso do bebé que foi encontrado no lixo, em Lisboa, e as discussões sobre o aumento do salário mínimo nacional, que continua a ser dos mais baixos da Europa.