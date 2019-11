Fernando Mendes apela a reforço urgente do plantel do Sporting

"Há falhas de concentração inacreditáveis, a equipa não é consistente. Noto que está mais organizada, mas o plantel é completamente desequilibrado e tem jogadores sem capacidade para jogar no Sporting. Quando as coisas são assim, os treinadores não fazem milagres. Faço um apelo para que, em janeiro, vão ao mercado reforçar o plantel", pede Fernando Mendes.

No regresso ao campeonato, o Sporting defronta o Belenenses SAD, equipa que era treinada por Silas, e é um jogo em que os leões têm de dar resposta, depois da derrota em Tondela. Na opinião de Fernando Mendes, "jogando em casa, o Sporting tem todas as condições para vencer o Belenenses".

Fernando Mendes jogou no Sporting entre 1980 e 1989. Esteve, também, no Belenenses na época 1995/96. O jogo entre leões e azuis do Restelo realiza-se no domingo às 18h30. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.