​Meeting Lisboa. Dois dias para “escutar a voz do Universo”

Vai estar em Lisboa um dos principais líderes científicos da missão espacial Planck, dedicada ao estudo do nascimento do Universo. “Escutar a voz do universo” é o tema da conferência do astrofísico italiano Marco Bersanelli na edição deste ano do Meeting Lisboa.



A iniciativa do movimento Comunhão e Libertação vai decorrer dias 9 e 10, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, com o tema “Quem me dera ouvir de alguém a voz humana”.



Além da conferência com Marco Bersanelli, a coordenadora executiva da 7.ª edição do Meeting Lisboa, Catarina Almeida, explica à Renascença que há muito mais para ver e ouvir no evento, desde logo várias exposições sobre temas como sofrimento, o mal inocente, o amor humano, a ação de João Paulo II e ao rock como grito de rebeldia.

O Meeting Lisboa é para todas as idades e a entrada é livre.