FC Porto paga 500 euros por insultos ao guarda-redes do Marítimo

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol condenou o FC Porto ao pagamento de uma multa de 500 euros.

Em causa estão insultos de adeptos portistas, dirigidos ao guarda-redes do Maríitmo, no jogo entre as duas equipas, na Madeira. Sempre que Amir Abedzadeh executava pontapés de baliza, era brindado com impropérios, de acordo com o acórdão do CD.

O Marítimo-FC Porto terminou empatado a um golo, tendo Amir estado em destaque, na baliza. Por causa deste resultado, a equipa de Sérgio Conceição perdeu a liderança do campeonato, para o Benfica.