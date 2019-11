Urgência pediátrica do Garcia de Orta passa a encerrar todas as noites durante seis meses

A Comissão de Utentes do Seixal disse hoje que a urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta, em Almada (Setúbal), vai passar a encerrar todas as noites, a partir de 18 de novembro, por seis meses.

A agência Lusa contactou a administração do Hospital Garcia de Orta, que não confirmou o encerramento e preferiu não prestar declarações.

“A partir de dia 18 passa a encerrar todas as noites dos sete dias da semana”, disse à Lusa José Lourenço, da Comissão de Utentes de Saúde do Concelho do Seixal, depois de uma reunião com a administração do Garcia de Orta.

Este serviço encerrou por diversas vezes durante a noite em outubro por falta de especialistas, levando o hospital a implementar um modelo de encerramento no período noturno aos fins de semana, até 18 de novembro.

No entanto, segundo o utente, a urgência pediátrica vai passar a estar aberta durante o dia, também ao fim de semana, mas fecha todas as noites, a partir das 21:00 até às 08:30 do dia seguinte, “pelo menos durante o prazo de seis meses”.