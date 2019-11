​Governo diz que aeroporto do Montijo não compromete neutralidade carbónica

O ministro do Ambiente, Matos Fernandes, afirmou esta sexta-feira que a emissão de gases poluentes resultante do futuro aeroporto complementar do Montijo não porá em causa o cumprimento do Roteiro para a Neutralidade Carbónica.



"Portugal foi o primeiro país do mundo a afirmar-se neutro em carbono em 2050 e vai sê-lo (...). Hoje, temos cerca de 65 milhões de toneladas de CO2 [dióxido de carbono] em emissões, não podemos chegar a 2050 com mais de 13 milhões. É uma redução, de facto, muito expressiva. E nesses 13 milhões de toneladas de CO2 estão contempladas as emissões do tráfego aéreo e da aviação", referiu João Pedro Matos Fernandes, em Guimarães, distrito de Braga.

O ministro do Ambiente e da Ação Climática admitiu até que aquele roteiro poderá ser "conservador", face àquilo que "podem vir a ser as evoluções tecnológicas nos transportes marítimo e aéreo", e consequente substituição do combustível.

O governante lembrou que, por exemplo, a Airbus, em 2021, já vai ter um protótipo de um avião híbrido e que "quererá" que em ele já esteja em funcionamento comercial.

"Quero até acreditar que as perspetivas do roteiro [para a neutralidade carbónica] são conservadoras, em face do que virão a ser as emissões provenientes do transporte aéreo", referiu.