Três décadas depois, há novos "muros" na Alemanha

Problemas nas infraestruturas

A maior parte das regiões negligenciadas na Alemanha fica no leste do país, segundo um estudo divulgado em agosto pelo Instituto de Berlim para a População e o Desenvolvimento. O município de Neißeaue faz parte da lista.

Estas são zonas onde há mais pessoas a receber rendimento social de inserção, onde houve um forte êxodo e onde há pouca internet e uma fraca rede de abastecimento local.

Segundo o sociólogo alemão Holger Lengfeld, "o leste da Alemanha tem menos indústria moderna e, se olharmos para trás na História, veremos que já era assim, mesmo nos tempos áureos da industrialização. O Leste alemão sempre se dedicou mais à agricultura. A indústria era algo mais pontual."

É um facto que, trinta anos depois da queda do Muro de Berlim, o leste da Alemanha está melhor, economicamente.

O desemprego baixou significativamente. Cinco anos depois da queda do muro, a taxa de desemprego no Leste rondava os 14,8% contra 8,1% no oeste da Alemanha. No ano passado, estava quase ao nível do Ocidente: 6,9% contra 4,8%. A diferença de salários também diminuiu, embora no Ocidente se continue a ganhar mais do que no Leste (3.340 euros brutos mensais contra 2.790 euros brutos no Leste, em 2018).

Mas apesar das melhorias, continua a imperar um sentimento de desagrado. "O que presumimos é que isso tenha a ver sobretudo com as infraestruturas, como escolas, piscinas ou assistência médica", diz o professor Lengfeld.

AfD tira proveito

O partido de extrema-direita AfD tem dado voz a esta insatisfação, prometendo servir de megafone a muitos alemães do Leste que, 30 anos depois da queda do muro, continuam a sentir-se como "cidadãos de segunda classe".

"Uma coisa que a AfD faz bem é usar esta narrativa da insatisfação para os seus próprios fins", afirma a professora Rebecca Pates, da Universidade de Leipzig. "A AfD não foi um partido criado para as zonas rurais, mas, quando viu que nas zonas rurais há votos de protesto, começou a representar os interesses desses eleitores."