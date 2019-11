NATO "em morte cerebral é muito exagerado e sobretudo inconveniente", diz MNE

O ministro dos Negócios Estrangeiros não gostou da maneira como o Presidente francês falou da NATO. Emmanuel Macron disse que a Aliança Atlântica está em "morte cerebral", devido ao afastamento dos Estados Unidos e ao comportamento da Turquia.

Na Renascença, Augusto Santos Silva diz que até compreende a mensagem. “O que ele quer dizer é que nós temos um problema sério hoje no âmbito da NATO, porque temos um aliado, que é a Turquia, que teve uma iniciativa militar com o beneplácito, na prática, de outro aliado, os EUA, e que significou uma ação que prejudica o nosso combate comum contra o terrorismo”, afirma.

“Agora, dizer que a NATO está em morte cerebral é muito exagerado e sobretudo é muito pouco conveniente do ponto de vista político”, destaca.

Em 9 de outubro, a Turquia lançou uma ofensiva contra a milícia curdo-síria Unidades de Proteção Popular (YPG). A ofensiva aconteceu poucos dias depois de os Estados Unidos se terem retirado da região, tendo a Rússia, principal aliado de Damasco, acabado por se posicionar como árbitro entre a Turquia e a Síria.

O conflito foi discutido numa reunião dos ministros da Defesa da NATO em 25 de outubro, sendo que a Turquia ficou isolada e os Estados Unidos foram particularmente críticos.

Na entrevista publicada na quinta-feira no “The Economist”, o chefe de Estado francês questiona o futuro do artigo 5.º do Tratado do Atlântico Norte, que prevê a solidariedade militar entre os membros da NATO se um deles for atacado.