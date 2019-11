"Não é doce esta justiça?" Mulher despedida por mostrar dedo do meio a Trump eleita na Virgínia

A imagem que viralizou em Outubro de 2017, foi mote de campanha de Juli Briskman, que esta terça-feira conquistou um assento no Conselho de Supervisores do condado de Loudoun, no estado da Virgínia.

Há dois anos Briskman foi despedida, depois um fotógrafo da Casa Branca ter captado o momento em que levantou o dedo do meio a Trump. Agora, a democrata derrotou a republicana Suzanne Volpe, que ocupava o cargo há oito anos.

É a primeira vez que a mulher de 52 anos ocupa um cargo de governação nos Estados Unidos. "Não é doce esta justiça?", escreveu numa publicação do Twitter, citando uma reportagem do Washington Post sobre a eleição.