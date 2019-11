Juiz ordena libertação imediata de Lula da Silva

A decisão acontece um dia depois de o Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil ter votado contra a execução da pena antes de esgotados todos os recursos dos arguidos.

Junto ao estabelecimento prisional de Curitiba, onde Lula da Silva se encontra preso desde abril de 2018, estão centenas de pessoas que aguardam a saída do antigo chefe de Estado.

A notícia foi avançada pela agência Reuters, que cita um documento do tribunal.

Um juiz ordenou esta sexta-feira a libertação imediata do antigo Presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

Com a decisão, réus condenados só poderão ser presos após o trânsito em julgado, ou seja, depois de esgotados todos os recursos. A única exceção será em caso de prisões preventivas decretadas.

Nesta condição está Lula da Silva, que está a cumprir pena desde abril de 2018, numa prisão de Curitiba, por corrupção.

O antigo Presidente do Brasil e líder histórico do Partido dos Trabalhadores (PT) foi condenado em dois processos relacionados com um apartamento triplex de Guarujá e um sítio em Atibaia.