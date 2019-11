​Jaime Mayor Oreja: "Sánchez não se atreve com os nacionalistas”

Jaime Mayor Oreja identifica ainda o socialista Pedro Sánchez como herdeiro político de Zapatero e cúmplice do que chama “frente popular-populista-nacionalista”, composta por socialistas e nacionalistas catalães e bascos que aprovou a moção de censura contra Mariano Rajoy e afastou o centro-direita do Governo de Espanha.

Jaime Mayor Oreja recusa a tese de que tenta recuperar os partidos da democracia cristã europeia, defende estar fora do âmbito partidário, mas não deixa de apelar à intervenção de quem se sente isolado no actual debate político “ao não se sentir populista ou relativista no âmbito moral”. Afinal, diz, “a crise actual da Europa não está na superfície da política, mas na própria raiz da civilização”.

O ex-eurodeputado do PP deixou a primeira linha da política partidária e deslocou-se para a retaguarda cultural onde pode assumir um papel de liderança numa espécie de “pré-política” humanista, ao presidir à fundação Valores y Sociedad e à Federação Europeia One of Us que analisa a Europa a partir do prisma da crise moral e tenta unir esforços na luta de uma “Europa, fiel à dignidade humana”.

Quais as principais razões da crise política em Espanha?

A Espanha chega a esta situação porque não se diagnosticou de forma suficientemente clara o quadro de implicações de um projecto político-cultural colocado em andamento em 2004, há já 15 anos, protagonizado por Rodriguez Zapatero, presidente do governo do PSOE, Partido Socialista e pela própria ETA.

A ETA era um projecto de rutura política mais além de ser uma organização terrorista. E, enquanto ETA deixava de matar e abandonava as ações armadas, dava-se abertura a um processo em que o presidente do governo socialista se comprometia a criar condições para uma transformação moral, territorial e social de Espanha. Em resultado desse processo surgiram várias derivações e corolários.

Um deles o ‘procés’ de Catalunha, sendo outro a conjunção de forças que leva à moção de censura ao governo de Mariano Rajoy e ainda o que tem sido a recente constituição de uma frente “popular-populista-nacionalista” com epicentro à esquerda.

Esse é o projecto político que temos pela frente e cuja lógica de todo este processo é a de que, depois do dia 10 de novembro, domingo, possa ascender ao governo de Espanha. Uma lógica que a alguns de nós parece ser uma tragédia. A lógica de que um Governo com tal natureza possa chegar a conduzir os destinos de Espanha.

Mas o facto de não ter surgido em Madrid - ainda - uma coligação à esquerda - uma geringonça à portuguesa - por exemplo, PSOE e Podemos, não contraria essa sua análise?

Não. Na sua devida altura os protagonistas deste processo político corporizaram uma expressão do nacionalismo basco - terrorista como era a ETA - e Rodriguez Zapatero e hoje o eixo principal do processo está organizado pelo primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez e pelo partido nacionalista de esquerdas da Catalunha, o Esquerra Republicana de Catalunya [ERC]. Não nos iludamos com miragens: este não é um problema do PSOE, Podemos e agora outro partido novo que se chama Más País, uma excisão do Podemos. Não. De maneira nenhuma.

O eixo essencial está situado entre o nacionalismo basco, primeiro, e o nacionalismo catalão, depois, e, antes, o governo socialista de Rodriguez Zapatero e o de Pedro Sánchez agora. É esse o eixo principal. Acontece que a frente “popular-populista-nacionalista” ao contrário de Portugal tem uma componente nacionalista muito significativa. E, por isso, o percurso desta frente é torcido, é sinuoso, é opaco e não é transparente. Os socialistas envergonham-se de fazer esse trajeto e cumprem o percurso de forma escondida.

Possivelmente os socialistas e o Podemos poderiam ter chegado a um acordo em Julho passado, mas não o fizeram porque ainda aguardavam a sentença do Tribunal Supremo sobre o ‘procés’ catalão. A partir do momento em que a sentença praticamente deixa nas mãos da Generalitat da Catalunha - o governo autonómico - o destino desses presos - socialistas e Podemos já estão “em modo de à terceira é de vez".

O lógico é que se possa repetir a conjunção negativa que teve lugar na moção de censura a Mariano Rajoy: a soma de todo esse eixo. Ainda assim têm de superar alguns obstáculos, mas creio ser esse o horizonte lógico. Este processo é previsível e essa é a lógica deste caso.

Defende então que o voto independentista catalão e basco pode ser decisivo na governação se a maioria voltar a escapar ao bloco de centro-direita?

Estou convencido de ser essa a lógica do processo político em curso, mas também sabemos que a política nem sempre obedece à lógica, mas esse condicionamento é o nexo último deste processo. No único debate televisivo da campanha eleitoral que teve lugar no início da semana ficou evidente que o incumbente Pedro Sánchez não foi claro. O dado mais relevante do debate foi a sua recusa em assumir uma posição inequívoca e clara face à sua relação com a Esquerra Republicana, com a ETA/Bildu e com as forças políticas nacionalistas.

Pedro Sánchez não assumiu qualquer posição e o fácil era ter tomado uma posição, porque isso iria favorecer eleitoralmente o PSOE em muitos pontos da geografia espanhola. Mas Sánchez não se atreve. Não se atreve mesmo sendo contraproducente para o seu score eleitoral. O não atrever-se a desmentir esse condicionamento aos independentistas torna mais que verossímil essa frente popular/populista/nacionalista de esquerda radical que, sem dúvida, é o projecto que tem na sua frente Pedro Sánchez para o governo de Espanha.

Que avaliação faz da campanha e do debate na TVE quanto à possibilidade - remota, mas não impossível - do centro direita somar mais deputados no domingo? Essa maioria seria uma surpresa total e absoluta?

Nunca se deve perder a esperança. Mas acontece aqui algo parecido ao que se passava em Portugal no início de outubro. O centro-direita podia ganhar, mas não era lógico nem provável que acontecesse. Parece evidente dos três partidos - PP, Ciudadanos e Vox - há dois deles claramente em alta, o PP e Vox e o Ciudadanos claramente em trajetória descendente. O problema é que, hoje por hoje, não há uma alternativa no seu conjunto que se possa apresentar aos cidadãos eleitores.

Parece é haver um tempo, todavia, de se tecer uma alternativa. Uma alternativa que seja muito mais que a soma de siglas do centro direita, mas, sim, uma alternativa político-cultural. Insisto particularmente no debate cultural mais amplo que no debate estritamente político, porque enfrentamos uma crise cultural e a esquerda tem um projecto e a direita não tem um projecto global nesta parte do sul da Europa.

Como pode então uma plataforma cultural e pré-política como a que dirige, a One of Us, intervir no espaço da direita? Apelando à união de projectos?

A unidade das forças políticas é uma condição necessária, sine qua non, indispensável, mas eu creio fazer falta muito mais. As várias direitas políticas europeias necessitam abraçar um projecto cultural, porque estamos a ser arrastados pela cultura esquerdista. É um quadro a levar a que quando estamos no poder, quando estamos no governo, somos gestores e administradores e apenas nos dedicamos à economia. Resulta estar em curso um processo cultural com uma componente de esquerda e nós, quando governamos, seguimos na mesma essa estrela. Até que não haja um processo cultural distinto a presença da direita nos governos será episódico, acessório e conjuntural.

A presença da direita no poder será sobretudo ineficaz e não implicará, como a situação exige, uma alteração de rumo no seio das nossas sociedades neste domínio pré-político e cultural. Daí que, antes ainda de intervir no cenário político, alguns de nós pensem que devemos estar onde não temos estado ao longo de muitas décadas.

Estar na pré-política, estar no universo cultural e, nesse ponto, não podemos simplesmente resignar coletivamente e deixar que a política seja como a administração passiva dos inputs duma opinião pública à qual já nada temos a propor. Não, não, de maneira nenhuma. Aqui há uma batalha a travar no plano das raízes, dos princípios e dos valores.