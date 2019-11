Decisão judicial abre a porta à libertação de Lula da Silva

Uma decisão do Supremo Tribunal do Brasil abre a porta à libertação do antigo Presidente Lula da Silva e de outros cinco mil reclusos.

O Supremo votou, esta quinta-feira, contra a execução da pena antes de esgotados todos os recursos dos arguidos.

Lula da Silva está a cumprir pena desde abril de 2018, numa prisão de Curitiba, por corrupção.

O antigo Presidente brasileiro foi condenado em dois casos distintos.

No primeiro processo, recebeu uma pena de 12 anos e um mês de prisão no caso do triplex de Guarujá.



Em fevereiro deste ano, foi condenado a mais 12 anos e 11 meses de prisão, no âmbito do caso do sítio de Atibaia.