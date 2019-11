Topo e fundo europeu

Os três jornais desportivos fazem o rescaldo da noite de Liga Europa.

"Topo e fundo", titula "A Bola". Sporting e Braga vencem e lideram os respetivos grupos. FC Porto soma mais um desaire e é último na classificação.

"Dois passos de gigante", titula "O Jogo". Braga e Sporting podem carimbar passagem na próxima jornada. O Braga venceu o Besiktas, por 3-1. O Sporting ganhou ao Rosenborg, por 0-2. "Dragão sem chama", avalia o diário. O FC Porto perdeu 2-0 com o Rangers.

"Líder", lê-se na manchete do "Record". O Sporting vence na Noruega e está a um triunfo do apuramento.

Paulo Fonseca está interessado em Seferovic, anuncia "O Jogo". O "Record" revela que Vieira está desagradado com a caminhada europeia do Benfica. Confiança em Lage mantém-se. "A Bola" faz acertos ao plantel do Benfica e informa que os campeões nacionais estão interessados num guarda-redes e num extremo.

Os regressos de Éder, Gonçalo Paciência e Diogo Jota à seleção também estão em destaque nas primeiras páginas dos desportivos.