Santa Clara não se deixa assustar pelo favoritismo do Benfica

O treinador do Santa Clara, João Henriques, sabe da dificuldade que defrontar o Benfica representa. Contudo, garantiu, esta sexta-feira, que a sua equipa tem toda a intenção de travar o líder.

"Sabemos exatamente o que temos pela frente. O Benfica é líder do campeonato, com os números e a equipa que tem, e muito bem orientado pelo Bruno Lage. Vamos, com as nossas armas e estratégia, apresentar-nos uma equipa forte e competitiva, para contrariar o favoritismo do Benfica", afirmou o técnico dos açoreanos, em conferência de imprensa de antevisão da partida da 11.ª jornada do campeonato.

O Santa Clara é oitavo classificado do campeonato, com 13 pontos. O Benfica é líder, com 27. O jogo entre ambos está marcado para as 18h00, no Estádio de São Miguel.

